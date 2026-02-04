Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Euro STOXX 50-Kursverlauf 04.02.2026 12:27:28

Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Kaum verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 aktuell.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 6 005,71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,069 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,105 Prozent auf 5 989,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 995,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 015,23 Punkte, das Tagestief hingegen 5 973,92 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 850,38 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Stand von 5 660,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 264,59 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), BASF (+ 3,23 Prozent auf 48,93 EUR), BMW (+ 2,49 Prozent auf 89,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,02 Prozent auf 526,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,83 Prozent auf 59,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), Deutsche Bank (-3,58 Prozent auf 32,57 EUR), SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 40,12 EUR) und Siemens Energy (-0,19 Prozent auf 154,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 092 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 474,734 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

