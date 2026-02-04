Infineon Aktie
Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 6 005,71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,069 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,105 Prozent auf 5 989,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 995,35 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 015,23 Punkte, das Tagestief hingegen 5 973,92 Zähler.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 850,38 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Stand von 5 660,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 264,59 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), BASF (+ 3,23 Prozent auf 48,93 EUR), BMW (+ 2,49 Prozent auf 89,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,02 Prozent auf 526,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,83 Prozent auf 59,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens (-4,18 Prozent auf 249,80 EUR), Deutsche Bank (-3,58 Prozent auf 32,57 EUR), SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 40,12 EUR) und Siemens Energy (-0,19 Prozent auf 154,60 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 092 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 474,734 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 139,40
|0,41%
|BASF
|48,85
|-1,17%
|BMW AG
|88,56
|-2,57%
|Deutsche Bank AG
|30,69
|-4,47%
|Deutsche Telekom AG
|30,53
|0,79%
|Infineon AG
|41,16
|2,02%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,91
|-3,46%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|59,00
|-3,17%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|527,20
|-0,04%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,40
|-2,53%
|SAP SE
|167,66
|-0,68%
|Siemens AG
|244,55
|0,91%
|Siemens Energy AG
|147,55
|-0,77%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,65
|-3,83%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 925,70
|-0,75%
