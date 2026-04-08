Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 3,87 Prozent auf 5 096,17 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,488 Prozent auf 4 930,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 124,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 930,28 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2,41 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 4 991,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 015,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 124,92 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,80 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 11,49 Prozent auf 164,72 EUR), Siemens (+ 10,55 Prozent auf 232,15 EUR), Rolls-Royce (+ 9,87 Prozent auf 12,55 GBP), Richemont (+ 8,72 Prozent auf 152,75 CHF) und UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-7,23 Prozent auf 5,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,89 Prozent auf 33,58 GBP), BAT (-2,12 Prozent auf 43,36 GBP), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 78,54 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,58 Prozent auf 30,99 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 55 227 332 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,50 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at