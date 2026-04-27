WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

Kursentwicklung im Fokus 27.04.2026 12:26:34

Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 macht am Montag Gewinne.

Um 12:10 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,35 Prozent auf 5 904,31 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,922 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 5 878,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,48 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 870,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 906,89 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 5 505,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 994,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 154,12 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,922 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 4,05 Prozent auf 252,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 55,07 EUR), adidas (+ 1,69 Prozent auf 138,55 EUR) und Eni (+ 1,54 Prozent auf 23,06 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 546,20 EUR), Siemens Energy (-0,70 Prozent auf 186,30 EUR), Enel (-0,45 Prozent auf 9,80 EUR), Bayer (-0,44 Prozent auf 38,33 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,40 Prozent auf 49,58 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 351 284 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

11:46 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Kaufen DZ BANK
24.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
