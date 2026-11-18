Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 6 220,38 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,470 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 223,14 Zählern und damit 0,178 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 212,11 Punkte).

Bei 6 209,25 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 232,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 2,64 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 6 204,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 6 468,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 534,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,32 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Infineon (+ 3,17 Prozent auf 50,23 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 766,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 583,60 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-1,51 Prozent auf 25,18 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,79 EUR), Deutsche Bank (-1,20 Prozent auf 30,57 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 266,60 EUR) und BASF (-1,11 Prozent auf 51,66 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 744 904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at