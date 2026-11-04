EURO STOXX 50
|
6 231,54
|
-34,17
|
-0,55 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
04.11.2026 12:26:46
Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag
Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 1,73 Prozent auf 6 250,66 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,333 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 6 147,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 144,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 255,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 147,10 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 238,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 486,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 660,20 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,84 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 5,88 Prozent auf 32,25 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4,08 Prozent auf 6,27 EUR), UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 77,23 EUR), Enel (+ 2,44 Prozent auf 9,54 EUR) und adidas (+ 2,32 Prozent auf 172,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 988,80 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 311,00 EUR), Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 128,72 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 26,13 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 572,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 619 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 542,669 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Mit 7,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|177,20
|1,11%
|ASML NV
|1 241,00
|-6,71%
|Deutsche Bank AG
|32,44
|-0,69%
|Deutsche Börse AG
|326,40
|2,45%
|Enel S.p.A.
|9,75
|1,11%
|Eni S.p.A.
|25,02
|-0,46%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,22
|-1,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,41
|0,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|591,80
|1,51%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,33
|-0,49%
|Rheinmetall AG
|832,60
|-12,45%
|Siemens Energy AG
|113,00
|-7,38%
|TotalEnergies
|79,98
|0,35%
|UniCredit S.p.A.
|76,70
|-2,39%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 231,54
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.