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Kursentwicklung im Fokus 04.11.2026 12:26:46

Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 1,73 Prozent auf 6 250,66 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,333 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 6 147,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 144,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 255,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 147,10 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 238,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 486,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 660,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,84 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 5,88 Prozent auf 32,25 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 4,08 Prozent auf 6,27 EUR), UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 77,23 EUR), Enel (+ 2,44 Prozent auf 9,54 EUR) und adidas (+ 2,32 Prozent auf 172,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 988,80 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 311,00 EUR), Siemens Energy (-0,82 Prozent auf 128,72 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 26,13 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,39 Prozent auf 572,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 619 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 542,669 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Mit 7,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 177,20 1,11% adidas
ASML NV 1 241,00 -6,71% ASML NV
Deutsche Bank AG 32,44 -0,69% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 326,40 2,45% Deutsche Börse AG
Enel S.p.A. 9,75 1,11% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 25,02 -0,46% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,22 -1,25% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,41 0,39% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 591,80 1,51% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,33 -0,49% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 832,60 -12,45% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 113,00 -7,38% Siemens Energy AG
TotalEnergies 79,98 0,35% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 76,70 -2,39% UniCredit S.p.A.

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