Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montag.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent fester bei 5 995,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,121 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,383 Prozent auf 5 964,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 012,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 959,13 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 462,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 720,80 EUR), Infineon (+ 3,93 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (+ 3,70 Prozent auf 122,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,42 Prozent auf 29,84 EUR) und Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 193,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-2,35 Prozent auf 76,34 EUR), Bayer (-1,95 Prozent auf 52,32 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 309,90 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 52,98 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 823 598 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at