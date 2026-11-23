EURO STOXX 50
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23.11.2026 12:26:56
Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags
Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent fester bei 5 995,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,121 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,383 Prozent auf 5 964,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 012,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 959,13 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 068,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 462,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 720,80 EUR), Infineon (+ 3,93 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (+ 3,70 Prozent auf 122,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,42 Prozent auf 29,84 EUR) und Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 193,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-3,44 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-2,35 Prozent auf 76,34 EUR), Bayer (-1,95 Prozent auf 52,32 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 309,90 EUR) und BMW (-0,90 Prozent auf 52,98 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 823 598 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|193,08
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|1 223,60
|6,29%
|Bayer
|52,02
|-5,76%
|BMW AG
|52,88
|-0,30%
|Deutsche Bank AG
|29,66
|3,53%
|Deutsche Börse AG
|310,40
|-0,35%
|Infineon AG
|47,09
|5,82%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,71
|-3,74%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,54
|0,71%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,36
|0,93%
|Rheinmetall AG
|717,50
|5,34%
|Siemens Energy AG
|122,44
|5,55%
|TotalEnergies
|78,28
|0,86%
|UniCredit S.p.A.
|76,23
|-2,17%
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