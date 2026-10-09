Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

Um 15:42 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,11 Prozent auf 5 318,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,214 Prozent auf 5 270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 259,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 270,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 321,12 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 0,085 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 337,57 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 385,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der STOXX 50 4 767,34 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 4,20 Prozent auf 27,04 GBP), SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 191,12 EUR), Siemens (+ 2,71 Prozent auf 271,40 EUR), UBS (+ 2,40 Prozent auf 39,76 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,27 Prozent auf 86,62 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 933,60 EUR), Nestlé (-0,09 Prozent auf 75,93 CHF) und Airbus SE (+ 0,02 Prozent auf 187,36 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 499 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 620,600 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at