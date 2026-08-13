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STOXX 50-Marktbericht 13.08.2026 15:58:51

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Beim STOXX 50 stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,17 Prozent fester bei 5 536,45 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,031 Prozent schwächer bei 5 525,33 Punkten, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 525,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 542,35 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,155 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 370,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 082,32 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 4 521,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,69 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 2,74 Prozent auf 81,23 CHF), BAT (+ 2,29 Prozent auf 42,45 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 28,46 EUR), Unilever (+ 1,06 Prozent auf 46,19 GBP) und UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 85,80 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rio Tinto (-4,17 Prozent auf 72,11 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,13 Prozent auf 85,66 GBP), BP (-2,02 Prozent auf 5,20 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,32 Prozent auf 32,79 GBP) und RELX (-1,06 Prozent auf 25,14 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 732 449 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 598,940 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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BAT PLC (British American Tobacco) 49,10 -1,23% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,11 0,18% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,62 0,74% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,92 0,25% Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Nestlé SA (Nestle) 86,17 -0,34% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,61 -1,26% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,50 1,67% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 82,68 -1,75% Rio Tinto plc
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