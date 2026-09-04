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STOXX 50-Performance im Fokus 04.09.2026 15:58:44

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester

Am Nachmittag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,11 Prozent auf 5 428,77 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,044 Prozent höher bei 5 425,38 Punkten, nach 5 423,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 409,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 432,89 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,750 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5 505,78 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 5 193,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 572,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,51 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 149,32 EUR), Airbus SE (+ 1,72 Prozent auf 200,40 EUR), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF), Rolls-Royce (+ 0,96 Prozent auf 14,94 GBP) und HSBC (+ 0,79 Prozent auf 15,76 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,28 Prozent auf 26,14 GBP), Rheinmetall (-2,19 Prozent auf 1 046,80 EUR), BP (-2,00 Prozent auf 5,29 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,66 Prozent auf 87,50 GBP) und UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 799 862 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 557,237 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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