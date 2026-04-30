Pluszeichen in Europa: STOXX 50-Anleger greifen mittags zu

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,45 Prozent stärker bei 5 014,90 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,496 Prozent leichter bei 4 967,57 Punkten, nach 4 992,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 015,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 954,23 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,774 Prozent zurück. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 4 848,77 Punkten. Der STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 5 084,12 Punkten. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 4 402,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 7,12 Prozent auf 11,77 GBP), National Grid (+ 2,13 Prozent auf 13,07 GBP), Unilever (+ 1,77 Prozent auf 42,89 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 77,86 CHF) und Rio Tinto (+ 1,30 Prozent auf 73,19 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 509,60 EUR), UniCredit (-1,40 Prozent auf 64,70 EUR), UBS (-0,93 Prozent auf 34,03 CHF), Intesa Sanpaolo (-0,59 Prozent auf 5,69 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,02 Prozent auf 96,50 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13 971 405 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 451,633 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at