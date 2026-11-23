Mit dem STOXX 50 geht es derzeit aufwärts.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,40 Prozent höher bei 5 258,56 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,254 Prozent stärker bei 5 199,31 Punkten, nach 5 186,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 197,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 274,52 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der STOXX 50 bei 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5 489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 713,52 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,08 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,63 Prozent auf 126,16 EUR), Rolls-Royce (+ 4,53 Prozent auf 13,30 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,13 Prozent auf 68,04 CHF), Siemens (+ 3,83 Prozent auf 264,40 EUR) und Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 717,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-2,71 Prozent auf 76,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 5,77 EUR), RELX (-1,51 Prozent auf 29,31 GBP), Unilever (-1,21 Prozent auf 48,29 GBP) und BAT (-1,20 Prozent auf 43,48 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11 554 225 Aktien gehandelt. Mit 450,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at