Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

In Europa war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5 222,43 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,115 Prozent auf 5 210,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5 216,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 200,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 249,76 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,245 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.04.2026, den Wert von 5 040,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 294,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 563,09 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,35 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 5,10 Prozent auf 165,75 CHF), Rolls-Royce (+ 2,85 Prozent auf 12,97 GBP), Nestlé (+ 2,13 Prozent auf 81,07 CHF), Unilever (+ 2,10 Prozent auf 43,25 GBP) und HSBC (+ 1,30 Prozent auf 14,04 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,83 Prozent auf 174,36 EUR), BP (-2,72 Prozent auf 5,15 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,33 Prozent auf 31,20 GBP), Enel (-1,90 Prozent auf 9,62 EUR) und National Grid (-1,85 Prozent auf 12,70 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 54 754 010 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 551,379 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at