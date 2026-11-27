Stoxx Europe 50
|
5 333,61
|
55,67
|
1,05 %
|Index im Blick
|
27.11.2026 15:58:37
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 in Grün
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,69 Prozent stärker bei 5 314,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,232 Prozent fester bei 5 290,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 277,94 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 290,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 336,65 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 5 371,41 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 5 441,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 788,10 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,21 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 76,92 EUR), Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 790,20 EUR), Rio Tinto (+ 2,86 Prozent auf 57,91 GBP), Barclays (+ 2,18 Prozent auf 4,10 GBP) und HSBC (+ 1,49 Prozent auf 12,64 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR), GSK (-0,72 Prozent auf 19,31 GBP), Unilever (-0,49 Prozent auf 50,37 GBP), SAP SE (-0,40 Prozent auf 193,36 EUR) und RELX (-0,33 Prozent auf 30,93 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 513 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 436,139 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie weist mit 4,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 200,40
|2,25%
|Barclays plc
|4,91
|1,64%
|BP plc (British Petrol)
|6,66
|1,08%
|GSK PLC Registered Shs
|23,28
|0,91%
|HSBC Holdings plc
|15,25
|3,21%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,72
|1,13%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|585,40
|-0,31%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|37,00
|-0,05%
|Rheinmetall AG
|790,20
|1,95%
|Rio Tinto plc
|69,94
|2,37%
|SAP SE
|194,36
|0,72%
|Siemens AG
|254,10
|1,38%
|UniCredit S.p.A.
|77,14
|4,19%
|Unilever PLC
|60,56
|-0,28%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 333,61
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.