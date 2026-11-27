Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,69 Prozent stärker bei 5 314,40 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,232 Prozent fester bei 5 290,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 277,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 290,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 336,65 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 5 371,41 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 5 441,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 788,10 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,21 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 76,92 EUR), Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 790,20 EUR), Rio Tinto (+ 2,86 Prozent auf 57,91 GBP), Barclays (+ 2,18 Prozent auf 4,10 GBP) und HSBC (+ 1,49 Prozent auf 12,64 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR), GSK (-0,72 Prozent auf 19,31 GBP), Unilever (-0,49 Prozent auf 50,37 GBP), SAP SE (-0,40 Prozent auf 193,36 EUR) und RELX (-0,33 Prozent auf 30,93 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 513 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 436,139 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie weist mit 4,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at