Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,40 Prozent auf 5 468,07 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,158 Prozent auf 5 454,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 446,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 443,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 474,03 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 2,31 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 5 152,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 967,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 485,73 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 474,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 2,51 Prozent auf 283,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,26 Prozent auf 86,84 CHF), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 167,84 EUR), National Grid (+ 1,18 Prozent auf 12,45 GBP) und Enel (+ 1,16 Prozent auf 10,28 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 093,20 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), RELX (-1,19 Prozent auf 23,25 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 494,50 EUR) und Unilever (-0,79 Prozent auf 46,00 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 283 633 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 632,702 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at