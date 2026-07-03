RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|STOXX 50-Marktbericht
|
03.07.2026 15:59:16
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag
Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,40 Prozent auf 5 468,07 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,158 Prozent auf 5 454,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 446,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 443,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 474,03 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 2,31 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 5 152,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 967,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 485,73 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 474,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 2,51 Prozent auf 283,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,26 Prozent auf 86,84 CHF), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 167,84 EUR), National Grid (+ 1,18 Prozent auf 12,45 GBP) und Enel (+ 1,16 Prozent auf 10,28 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 093,20 EUR), SAP SE (-1,82 Prozent auf 139,14 EUR), RELX (-1,19 Prozent auf 23,25 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 494,50 EUR) und Unilever (-0,79 Prozent auf 46,00 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 283 633 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 632,702 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
03.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
03.07.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.07.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26