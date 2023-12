Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind

So bewegte sich der STOXX 50 letztendlich.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent fester bei 4 079,47 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,074 Prozent auf 4 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4 064,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 081,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 052,99 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 3 867,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 966,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 779,44 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 10,68 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,78 Prozent auf 36,97 CHF), Richemont (+ 1,47 Prozent auf 117,45 CHF), Siemens (+ 1,16 Prozent auf 164,30 EUR), Novartis (+ 1,02 Prozent auf 85,58 CHF) und GSK (+ 0,91 Prozent auf 14,47 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Glencore (-3,96 Prozent auf 4,39 GBP), Rio Tinto (-1,77 Prozent auf 54,84 GBP), Bayer (-1,27 Prozent auf 31,49 EUR), BAT (-1,04 Prozent auf 22,93 GBP) und Diageo (-0,69 Prozent auf 28,10 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 23 836 257 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 399,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 10,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

