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Index im Fokus 26.08.2026 09:28:49

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Der STOXX 50 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent aufwärts auf 5 500,84 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,057 Prozent auf 5 499,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 496,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 507,48 Punkte, das Tagestief hingegen 5 499,73 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,335 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5 429,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 216,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 562,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,97 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 1,30 Prozent auf 43,78 CHF), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 188,70 CHF), Airbus SE (+ 0,81 Prozent auf 206,25 EUR), UniCredit (+ 0,69 Prozent auf 84,50 EUR) und Rio Tinto (+ 0,57 Prozent auf 77,74 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), BP (-2,08 Prozent auf 5,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,37 Prozent auf 33,40 GBP), Rheinmetall (-0,72 Prozent auf 1 110,20 EUR) und RELX (-0,65 Prozent auf 26,01 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 514 297 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 574,196 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 492,60 -0,08% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,03 -2,13% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,88 -0,41% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prosus N.V. 37,96 -0,42% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,52 -0,78% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 146,80 2,58% Rheinmetall AG
Richemont 204,10 2,38% Richemont
Rio Tinto plc 90,76 -0,22% Rio Tinto plc
SAP SE 178,68 -2,72% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,01 -1,38% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 46,77 1,21% UBS
UniCredit S.p.A. 85,75 1,87% UniCredit S.p.A.

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