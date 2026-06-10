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Kursentwicklung im Fokus 10.06.2026 15:58:32

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus

Kaum bewegt zeigt sich der STOXX 50 am Nachmittag.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,15 Prozent fester bei 5 163,92 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 155,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 156,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 101,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 171,05 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,281 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 070,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 061,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der STOXX 50 4 586,47 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,17 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Nestlé (+ 1,71 Prozent auf 79,06 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,24 EUR), BAT (+ 1,47 Prozent auf 45,41 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,44 Prozent auf 12,43 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3,48 Prozent auf 149,32 EUR), RELX (-3,00 Prozent auf 25,24 GBP), Siemens Energy (-2,93 Prozent auf 143,96 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,82 Prozent auf 89,62 GBP) und HSBC (-1,65 Prozent auf 12,90 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 169 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 583,754 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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