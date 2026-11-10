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STOXX 50-Entwicklung 10.11.2026 17:58:47

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Der STOXX 50 machte zum Handelsschluss Gewinne.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent fester bei 5 473,33 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,452 Prozent auf 5 473,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 448,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 471,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 501,99 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der STOXX 50 5 305,21 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 541,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 781,32 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,41 Prozent zu Buche. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), UniCredit (+ 2,62 Prozent auf 84,07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,80 Prozent auf 576,20 EUR), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF) und BAT (+ 1,43 Prozent auf 45,41 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 119,84 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,07 Prozent auf 36,25 GBP), Rio Tinto (-1,45 Prozent auf 63,23 GBP), AstraZeneca (-1,29 Prozent auf 138,84 GBP) und Deutsche Telekom (-0,92 Prozent auf 25,92 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 25 080 372 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 494,723 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 5,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 403,80 3,62% ASML NV
AstraZeneca PLC 165,45 -1,05% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 54,32 0,00% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,79 2,37% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,98 -0,15% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 -1,80% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 570,60 -1,35% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Richemont 189,90 -0,60% Richemont
Rio Tinto plc 76,88 1,80% Rio Tinto plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,25 1,82% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 275,65 0,58% Siemens AG
Siemens Energy AG 129,46 6,36% Siemens Energy AG
UBS 44,05 -0,07% UBS
UniCredit S.p.A. 82,97 -1,26% UniCredit S.p.A.

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