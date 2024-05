Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester

Mit dem STOXX 50 geht es am Nachmittag aufwärts.

Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,33 Prozent auf 4 393,20 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,044 Prozent fester bei 4 380,48 Punkten, nach 4 378,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 380,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 408,58 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 372,21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 243,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 4 032,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,36 Prozent. Bei 4 462,29 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,01 Prozent auf 410,70 EUR), Allianz (+ 1,32 Prozent auf 267,70 EUR), UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 34,63 EUR), Zurich Insurance (+ 1,23 Prozent auf 444,40 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 72,44 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,07 Prozent auf 38,18 EUR), SAP SE (-0,05 Prozent auf 170,64 EUR), Richemont (+ 0,08 Prozent auf 131,90 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,23 Prozent auf 21,71 EUR) und Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 92,00 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 271 675 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503,291 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent.

