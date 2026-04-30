Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,48 Prozent fester bei 5 066,45 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 967,57 Zählern und damit 0,496 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 992,32 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 068,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 954,23 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,246 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 4 848,77 Punkten. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 5 084,12 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Stand von 4 402,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 7,59 Prozent auf 11,82 GBP), Novo Nordisk (+ 6,53 Prozent auf 272,25 DKK), Siemens Energy (+ 3,04 Prozent auf 180,58 EUR), Enel (+ 2,71 Prozent auf 9,94 EUR) und National Grid (+ 2,53 Prozent auf 13,12 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,00 Prozent auf 510,80 EUR), UniCredit (-1,13 Prozent auf 64,88 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,02 Prozent auf 95,50 GBP), Nestlé (-0,32 Prozent auf 79,05 CHF) und SAP SE (-0,26 Prozent auf 145,50 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 48 411 530 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 451,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at