Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Zum Handelsschluss gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,77 Prozent auf 5 121,24 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 5 089,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 082,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 089,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 124,74 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,980 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 143,06 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 146,66 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 4 495,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 141,22 EUR), BAT (+ 3,22 Prozent auf 49,62 GBP), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 273,70 EUR), Allianz (+ 2,15 Prozent auf 380,30 EUR) und Rheinmetall (+ 1,93 Prozent auf 1 143,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,43 Prozent auf 81,54 GBP), GSK (-0,72 Prozent auf 18,73 GBP), Rolls-Royce (-0,65 Prozent auf 11,97 GBP), BP (-0,62 Prozent auf 5,41 GBP) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 27,82 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 11 013 670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 487,862 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,86 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at