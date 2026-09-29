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STOXX 50 im Fokus 29.09.2026 15:58:49

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne

Der STOXX 50 macht heute Gewinne.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,35 Prozent stärker bei 5 376,84 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,018 Prozent fester bei 5 358,87 Punkten, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 358,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 405,39 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 360,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 609,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,47 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 145,74 EUR), Richemont (+ 2,73 Prozent auf 176,95 CHF), Siemens (+ 2,42 Prozent auf 285,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 81,12 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 14,91 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2,56 Prozent auf 5,49 GBP), BAT (-2,25 Prozent auf 41,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,76 Prozent auf 35,90 GBP), Nestlé (-1,09 Prozent auf 76,16 CHF) und Deutsche Telekom (-1,05 Prozent auf 26,39 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 943 479 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 607,00 3,24% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 48,25 -2,35% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,45 -0,54% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,37 -1,64% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,74 -0,27% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nestlé SA (Nestle) 80,28 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 127,48 -1,39% Novartis AG
Richemont 186,10 1,81% Richemont
Rolls-Royce Plc 17,19 -0,06% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,05 -0,97% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 281,90 0,66% Siemens AG
Siemens Energy AG 145,32 2,38% Siemens Energy AG

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