ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Fokus
|
29.09.2026 15:58:49
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,35 Prozent stärker bei 5 376,84 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,018 Prozent fester bei 5 358,87 Punkten, nach 5 357,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 358,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 405,39 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 360,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 609,71 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,47 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 145,74 EUR), Richemont (+ 2,73 Prozent auf 176,95 CHF), Siemens (+ 2,42 Prozent auf 285,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 81,12 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 14,91 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2,56 Prozent auf 5,49 GBP), BAT (-2,25 Prozent auf 41,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,76 Prozent auf 35,90 GBP), Nestlé (-1,09 Prozent auf 76,16 CHF) und Deutsche Telekom (-1,05 Prozent auf 26,39 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 943 479 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
17:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Zürich: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,30
|0,73%
|ASML NV
|1 607,00
|3,24%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,25
|-2,35%
|BP plc (British Petrol)
|6,45
|-0,54%
|Deutsche Telekom AG
|26,37
|-1,64%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,74
|-0,27%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,28
|-1,51%
|Novartis AG
|127,48
|-1,39%
|Richemont
|186,10
|1,81%
|Rolls-Royce Plc
|17,19
|-0,06%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,05
|-0,97%
|Siemens AG
|281,90
|0,66%
|Siemens Energy AG
|145,32
|2,38%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 359,46
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.