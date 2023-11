Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne

Der STOXX 50 befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,78 Prozent fester bei 3 841,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3 824,39 Zählern und damit 0,329 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 811,86 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 814,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 855,59 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 1,32 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 3 919,86 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 01.08.2023, den Wert von 4 015,64 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.11.2022, einen Stand von 3 566,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,23 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 2,45 Prozent auf 21,74 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,96 Prozent auf 385,90 EUR), Roche (+ 1,65 Prozent auf 237,70 CHF), Allianz (+ 1,52 Prozent auf 224,25 EUR) und Zurich Insurance (+ 1,44 Prozent auf 436,80 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BASF (-2,87 Prozent auf 42,29 EUR), GSK (-2,36 Prozent auf 14,23 GBP), BP (-1,63 Prozent auf 4,94 GBP), Bayer (-0,96 Prozent auf 40,27 EUR) und Glencore (-0,80 Prozent auf 4,32 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 086 019 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 406,011 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at