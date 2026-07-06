BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance
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06.07.2026 09:28:54
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
Der STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent auf 5 480,20 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 5 471,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 470,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 480,20 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 5 189,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 4 464,80 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,55 Prozent aufwärts. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,02 Prozent auf 23,81 GBP), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 142,38 EUR), GSK (+ 1,39 Prozent auf 20,43 GBP), Rheinmetall (+ 1,15 Prozent auf 1 106,00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,13 Prozent auf 87,68 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,29 Prozent auf 85,38 CHF), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 165,36 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 281,75 EUR), Rolls-Royce (-0,16 Prozent auf 15,02 GBP) und Rio Tinto (-0,16 Prozent auf 70,59 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 457 115 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 629,927 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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