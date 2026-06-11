London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Marktbericht
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11.06.2026 17:59:02
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich
Am Donnerstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,86 Prozent höher bei 5 198,19 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,030 Prozent stärker bei 5 155,60 Punkten, nach 5 154,04 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 155,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 222,65 Punkten lag.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,381 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 074,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 034,00 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 4 571,24 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,00 Prozent auf 147,00 EUR), Richemont (+ 2,72 Prozent auf 173,65 CHF), Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR), HSBC (+ 2,20 Prozent auf 13,22 GBP) und GSK (+ 2,13 Prozent auf 19,63 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-6,55 Prozent auf 139,90 EUR), RELX (-3,38 Prozent auf 24,62 GBP), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 27,74 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,82 Prozent auf 88,50 GBP) und Unilever (-1,12 Prozent auf 43,52 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 190 975 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,364 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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