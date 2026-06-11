Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,86 Prozent höher bei 5 198,19 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,030 Prozent stärker bei 5 155,60 Punkten, nach 5 154,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 155,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 222,65 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,381 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 074,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 034,00 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 4 571,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,00 Prozent auf 147,00 EUR), Richemont (+ 2,72 Prozent auf 173,65 CHF), Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR), HSBC (+ 2,20 Prozent auf 13,22 GBP) und GSK (+ 2,13 Prozent auf 19,63 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen SAP SE (-6,55 Prozent auf 139,90 EUR), RELX (-3,38 Prozent auf 24,62 GBP), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 27,74 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,82 Prozent auf 88,50 GBP) und Unilever (-1,12 Prozent auf 43,52 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 190 975 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 581,364 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at