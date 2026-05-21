Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Schlussendlich schloss der STOXX 50 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5 170,23 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,167 Prozent auf 5 155,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 122,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 179,41 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,83 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 258,66 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 4 582,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 1,91 Prozent auf 12,79 GBP), Rio Tinto (+ 1,68 Prozent auf 77,68 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 82,22 CHF), Enel (+ 0,93 Prozent auf 9,74 EUR) und GSK (+ 0,84 Prozent auf 19,15 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-4,29 Prozent auf 166,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,37 Prozent auf 474,30 EUR), Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 209,40 EUR), UniCredit (-1,90 Prozent auf 70,90 EUR) und SAP SE (-1,64 Prozent auf 150,90 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 903 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 481,387 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at