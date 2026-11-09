Stoxx Europe 50
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09.11.2026 17:58:33
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus
Am Montag steht der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,45 Prozent im Plus bei 5 448,28 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 450,94 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 4 707,56 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,91 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 5,87 Prozent auf 81,52 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rolls-Royce (+ 4,71 Prozent auf 13,21 GBP) und Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1,97 Prozent auf 44,77 GBP), RELX (-1,39 Prozent auf 29,74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,87 Prozent auf 93,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,58 Prozent auf 37,01 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 29 639 167 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie hat mit 5,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|205,30
|5,23%
|ASML NV
|1 348,40
|5,56%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|53,70
|-1,86%
|BP plc (British Petrol)
|6,66
|-0,46%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|2,67%
|London Stock Exchange (LSE)
|111,60
|-1,76%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|567,00
|-0,32%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,58
|-1,00%
|Rheinmetall AG
|845,00
|3,60%
|Rolls-Royce Plc
|15,80
|4,62%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,27
|-0,26%
|Siemens AG
|271,60
|3,64%
|Siemens Energy AG
|124,16
|6,48%
|UniCredit S.p.A.
|81,76
|6,29%
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