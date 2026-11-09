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STOXX 50 im Fokus 09.11.2026 17:58:33

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Der STOXX 50 gewann schlussendlich an Wert.

Am Montag steht der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,45 Prozent im Plus bei 5 448,28 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 450,94 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 4 707,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,91 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 5,87 Prozent auf 81,52 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rolls-Royce (+ 4,71 Prozent auf 13,21 GBP) und Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1,97 Prozent auf 44,77 GBP), RELX (-1,39 Prozent auf 29,74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,87 Prozent auf 93,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,58 Prozent auf 37,01 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 29 639 167 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 494,723 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie hat mit 5,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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ASML NV 1 348,40 5,56% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 53,70 -1,86% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,66 -0,46% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,34 2,67% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 111,60 -1,76% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 567,00 -0,32% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,58 -1,00% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 845,00 3,60% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 15,80 4,62% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,27 -0,26% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 271,60 3,64% Siemens AG
Siemens Energy AG 124,16 6,48% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 81,76 6,29% UniCredit S.p.A.

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