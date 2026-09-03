SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Index-Performance im Fokus
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03.09.2026 17:58:45
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende fester
Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent auf 5 426,86 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,019 Prozent auf 5 408,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 409,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 397,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 433,03 Zählern.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,785 Prozent nach. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 5 467,90 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 5 152,04 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 4 548,44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,85 Prozent auf 88,98 GBP), RELX (+ 3,32 Prozent auf 26,75 GBP), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 145,40 EUR) und Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1 070,20 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 270,60 EUR), Unilever (-1,04 Prozent auf 47,33 GBP) und Nestlé (-1,00 Prozent auf 77,84 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 468 430 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 553,229 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,51 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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