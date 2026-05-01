Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Kaum verändert zeigte sich der STOXX 50 zum Handelsschluss.

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 5 073,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 5 072,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 072,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 062,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 074,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,377 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, stand der STOXX 50 noch bei 4 977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 084,12 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Stand von 4 397,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,34 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 2,56 Prozent auf 44,07 GBP), Novo Nordisk (+ 2,11 Prozent auf 278,00 DKK), Rolls-Royce (+ 1,46 Prozent auf 11,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,77 Prozent auf 96,24 GBP) und HSBC (+ 0,77 Prozent auf 13,59 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-3,13 Prozent auf 135,12 GBP), BP (-2,04 Prozent auf 5,72 GBP), GSK (-1,43 Prozent auf 19,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,08 Prozent auf 32,90 GBP) und National Grid (-0,24 Prozent auf 13,09 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 599 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 459,649 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at