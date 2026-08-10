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Index-Performance im Blick 10.08.2026 17:58:46

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Am Montag wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Zum Handelsende erhöhte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent auf 5 544,29 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,010 Prozent auf 5 527,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 527,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 553,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 527,88 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 070,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 477,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent nach oben. Bei 5 559,41 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,74 Prozent auf 200,80 CHF), Roche (+ 1,58 Prozent auf 373,10 CHF), BP (+ 1,43 Prozent auf 5,25 GBP), Allianz (+ 0,97 Prozent auf 437,70 EUR) und UBS (+ 0,85 Prozent auf 43,83 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BAT (-4,37 Prozent auf 42,28 GBP), Deutsche Telekom (-3,24 Prozent auf 28,10 EUR), National Grid (-2,04 Prozent auf 11,76 GBP), GSK (-1,68 Prozent auf 19,28 GBP) und Siemens (-1,02 Prozent auf 276,95 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 19 658 153 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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