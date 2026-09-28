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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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STOXX 50 im Fokus 28.09.2026 17:58:53

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

So bewegte sich der STOXX 50 zum Handelsschluss.

Schlussendlich gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent auf 5 364,28 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 5 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 392,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 350,44 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 5 342,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 605,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,21 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,20 Prozent auf 36,55 GBP), BAT (+ 1,03 Prozent auf 42,23 GBP), UniCredit (+ 0,94 Prozent auf 84,85 EUR) und BP (+ 0,90 Prozent auf 5,64 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Enel (-2,31 Prozent auf 8,72 EUR), RELX (-1,86 Prozent auf 24,80 GBP), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 970 940 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 586,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 559,40 2,22% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,41 1,62% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,53 0,52% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,69 -1,33% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,74 -2,16% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,80 -0,44% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 128,58 1,05% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,08 -1,29% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 971,50 -1,33% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 376,55 -1,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,49 1,36% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 84,55 0,26% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 357,91 0,08%

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