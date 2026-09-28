BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX 50 im Fokus
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28.09.2026 17:58:53
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Schlussendlich gewann der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent auf 5 364,28 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 5 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,40 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 392,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 350,44 Punkten lag.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 5 342,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 605,20 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,21 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,20 Prozent auf 36,55 GBP), BAT (+ 1,03 Prozent auf 42,23 GBP), UniCredit (+ 0,94 Prozent auf 84,85 EUR) und BP (+ 0,90 Prozent auf 5,64 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Enel (-2,31 Prozent auf 8,72 EUR), RELX (-1,86 Prozent auf 24,80 GBP), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 966,30 EUR), Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,67 EUR) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21 970 940 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 586,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,44 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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25.09.26
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Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 559,40
|2,22%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,41
|1,62%
|BP plc (British Petrol)
|6,53
|0,52%
|Deutsche Telekom AG
|26,69
|-1,33%
|Enel S.p.A.
|8,74
|-2,16%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,80
|-0,44%
|Novartis AG
|128,58
|1,05%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,08
|-1,29%
|Rheinmetall AG
|971,50
|-1,33%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|376,55
|-1,71%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,49
|1,36%
|UniCredit S.p.A.
|84,55
|0,26%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 357,91
|0,08%
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