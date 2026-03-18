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Index-Bewegung 18.03.2026 09:29:06

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent höher bei 5 043,47 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,160 Prozent stärker bei 5 032,10 Punkten, nach 5 024,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 032,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 046,23 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 243,87 Punkte. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Wert von 4 860,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 704,91 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,74 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 863,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,04 Prozent auf 12,73 GBP), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 223,15 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,56 Prozent auf 67,62 CHF), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 138,90 CHF) und UniCredit (+ 1,20 Prozent auf 64,90 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-2,20 Prozent auf 25,74 GBP), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 32,92 EUR), Enel (-1,39 Prozent auf 9,82 EUR), BAT (-1,19 Prozent auf 44,90 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,95 Prozent auf 34,41 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 051 501 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 460,112 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 8,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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