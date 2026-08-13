Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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Kursentwicklung im Fokus 13.08.2026 09:28:55

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 aktuell erneut ins Plus.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,15 Prozent fester bei 5 535,24 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 5 525,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 525,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 539,13 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,133 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 5 370,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 082,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der STOXX 50 4 521,82 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,66 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 177,70 EUR), Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 163,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 28,38 EUR), Nestlé (+ 0,70 Prozent auf 79,61 CHF) und Richemont (+ 0,67 Prozent auf 195,00 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-4,03 Prozent auf 72,22 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,83 Prozent auf 85,92 GBP), BP (-1,07 Prozent auf 5,25 GBP), GSK (-0,83 Prozent auf 18,54 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 33,05 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 914 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 598,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 605,60 0,26% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,12 0,28% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,47 0,21% Deutsche Telekom AG
GSK PLC Registered Shs 21,22 -2,12% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,90 -0,41% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,89 -0,16% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 100,90 -0,10% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 86,45 -0,01% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,92 -0,46% Prosus N.V.
Richemont 206,50 -1,15% Richemont
Rio Tinto plc 83,30 -1,01% Rio Tinto plc
SAP SE 182,90 1,15% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,71 0,38% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 161,14 0,09% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 519,93 -0,13%

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