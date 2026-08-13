Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Kursentwicklung im Fokus
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13.08.2026 09:28:55
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,15 Prozent fester bei 5 535,24 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 5 525,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 527,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 525,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 539,13 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,133 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 5 370,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 082,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der STOXX 50 4 521,82 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,66 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 177,70 EUR), Siemens Energy (+ 0,96 Prozent auf 163,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,82 Prozent auf 28,38 EUR), Nestlé (+ 0,70 Prozent auf 79,61 CHF) und Richemont (+ 0,67 Prozent auf 195,00 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-4,03 Prozent auf 72,22 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,83 Prozent auf 85,92 GBP), BP (-1,07 Prozent auf 5,25 GBP), GSK (-0,83 Prozent auf 18,54 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 33,05 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 914 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 598,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 605,60
|0,26%
|BP plc (British Petrol)
|6,12
|0,28%
|Deutsche Telekom AG
|28,47
|0,21%
|GSK PLC Registered Shs
|21,22
|-2,12%
|HSBC Holdings plc
|17,90
|-0,41%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,89
|-0,16%
|London Stock Exchange (LSE)
|100,90
|-0,10%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,45
|-0,01%
|Prosus N.V.
|37,92
|-0,46%
|Richemont
|206,50
|-1,15%
|Rio Tinto plc
|83,30
|-1,01%
|SAP SE
|182,90
|1,15%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,71
|0,38%
|Siemens Energy AG
|161,14
|0,09%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 519,93
|-0,13%