Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Beim STOXX 50 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,20 Prozent fester bei 5 124,16 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,069 Prozent tiefer bei 5 110,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 113,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 124,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 110,19 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,826 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 814,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 703,93 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.01.2025, einen Stand von 4 344,92 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1,40 Prozent auf 142,04 GBP), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 177,65 CHF), National Grid (+ 1,08 Prozent auf 11,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,82 Prozent auf 90,48 GBP) und Novartis (+ 0,74 Prozent auf 114,48 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 568,20 CHF), BP (-0,82 Prozent auf 4,33 GBP), Allianz (-0,71 Prozent auf 377,10 EUR), Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 892,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,97 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 300 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 421,090 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,55 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

