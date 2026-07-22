Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|MDAX im Blick
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22.07.2026 12:26:38
Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 31 967,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,502 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,355 Prozent tiefer bei 31 699,90 Punkten, nach 31 812,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 978,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 621,49 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,704 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, stand der MDAX noch bei 32 574,46 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 22.04.2026, mit 31 176,64 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Wert von 31 127,86 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,19 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 5,25 Prozent auf 91,25 EUR), Porsche vz (+ 3,69 Prozent auf 46,37 EUR), HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,58 EUR), Talanx (+ 2,62 Prozent auf 113,60 EUR) und Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 222,50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Nordex (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR), Salzgitter (-1,45 Prozent auf 54,20 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,84 EUR), Lufthansa (-1,41 Prozent auf 8,82 EUR) und JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 761 851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,767 Mrd. Euro den größten Anteil.
MDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Mit 8,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|21.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|41,00
|-1,56%
|freenet AG
|24,30
|0,33%
|HENSOLDT
|80,46
|4,47%
|JENOPTIK AG
|39,48
|-1,10%
|Lufthansa AG
|8,58
|-2,54%
|Nordex AG
|40,12
|-2,05%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,51
|-0,47%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,34
|-1,50%
|Salzgitter
|52,60
|-2,05%
|Sartorius AG Vz.
|225,20
|2,04%
|Talanx AG
|112,00
|-0,97%
|thyssenkrupp AG
|11,95
|-1,48%
|TUI AG
|6,68
|-2,11%
|WACKER CHEMIE AG
|90,05
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 755,63
|-0,71%
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