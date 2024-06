Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich ein Plus in Höhe von 0,28 Prozent auf 18 205,39 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,751 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,001 Prozent leichter bei 18 154,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 155,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 265,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 141,28 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,219 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, wurde der DAX mit 18 774,71 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 477,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der DAX einen Stand von 15 846,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,57 Prozent auf 233,20 EUR), Siemens (+ 2,55 Prozent auf 173,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,90 Prozent auf 96,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,73 Prozent auf 55,36 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,50 Prozent auf 26,47 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-2,92 Prozent auf 475,80 EUR), Sartorius vz (-2,65 Prozent auf 216,60 EUR), Beiersdorf (-2,50 Prozent auf 138,45 EUR), Zalando (-2,20 Prozent auf 21,32 EUR) und RWE (-1,87 Prozent auf 32,60 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 880 237 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212,108 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

