Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Am Dienstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,34 Prozent höher bei 18 338,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,296 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,000 Prozent schwächer bei 18 276,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 276,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 356,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 227,48 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 767,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, lag der SDAX noch bei 17 590,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, stand der SDAX noch bei 17 829,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 9,28 Prozent auf 6,42 EUR), ATOSS Software (+ 6,46 Prozent auf 89,00 EUR), GFT SE (+ 5,84 Prozent auf 22,65 EUR), Springer Nature (+ 4,00 Prozent auf 18,72 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 3,60 Prozent auf 21,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SMA Solar (-10,78 Prozent auf 49,74 EUR), ASTA Energy Solutions (-8,94 Prozent auf 55,00 EUR), LPKF Laser Electronics (-7,80 Prozent auf 13,60 EUR), Basler (-6,17 Prozent auf 24,35 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,60 Prozent auf 28,64 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 2 342 387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 3,601 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mutares lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at