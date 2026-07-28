Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent aufwärts auf 3 817,06 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 504,667 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,163 Prozent leichter bei 3 802,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 808,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 792,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 822,86 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 860,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 596,65 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, lag der TecDAX bei 3 840,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,32 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Bechtle (+ 13,25 Prozent auf 36,58 EUR), Nemetschek SE (+ 6,42 Prozent auf 63,85 EUR), TeamViewer (+ 4,51 Prozent auf 6,14 EUR), SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 156,32 EUR) und IONOS (+ 3,30 Prozent auf 33,76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-10,88 Prozent auf 34,14 EUR), Siltronic (-9,49 Prozent auf 71,05 EUR), SMA Solar (-9,42 Prozent auf 50,50 EUR), Infineon (-6,85 Prozent auf 57,28 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,53 Prozent auf 69,45 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 283 536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at