Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,76 Prozent stärker bei 18 859,08 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,841 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,018 Prozent fester bei 18 719,81 Punkten, nach 18 716,42 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 892,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 719,81 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 026,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 046,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, lag der DAX bei 15 917,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,78 Prozent auf 29,67 EUR), Commerzbank (+ 4,99 Prozent auf 15,04 EUR), Siemens Energy (+ 4,72 Prozent auf 25,28 EUR), Merck (+ 4,39 Prozent auf 165,25 EUR) und RWE (+ 3,32 Prozent auf 36,11 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Daimler Truck (-1,08 Prozent auf 41,14 EUR), Allianz (-0,64 Prozent auf 263,70 EUR), BMW (-0,58 Prozent auf 103,15 EUR), Beiersdorf (-0,55 Prozent auf 144,25 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,51 Prozent auf 50,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 744 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,225 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,05 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at