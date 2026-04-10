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Index-Performance im Fokus 10.04.2026 09:30:35

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

So bewegt sich der DAX morgens.

Um 09:12 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent auf 23 829,32 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,047 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 23 827,54 Zählern und damit 0,086 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 806,99 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 23 845,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 812,53 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,79 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23 968,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der DAX einen Stand von 25 261,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der DAX einen Wert von 20 562,73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,89 Prozent zurück. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 0,88 Prozent auf 73,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,87 Prozent auf 40,39 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 138,10 EUR), Infineon (+ 0,68 Prozent auf 42,68 EUR) und Siemens (+ 0,60 Prozent auf 228,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Commerzbank (-1,00 Prozent auf 33,77 EUR), RWE (-0,88 Prozent auf 58,40 EUR), Bayer (-0,82 Prozent auf 40,12 EUR), EON SE (-0,78 Prozent auf 19,67 EUR) und Daimler Truck (-0,63 Prozent auf 44,29 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 215 360 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 176,464 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,06 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 137,85 0,66% adidas
Bayer 40,12 -0,64% Bayer
Commerzbank 34,41 0,76% Commerzbank
Daimler Truck 44,16 0,02% Daimler Truck
E.ON SE 19,54 -1,14% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,19 -0,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 42,78 0,40% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 32,16 -0,37% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 59,10 0,14% RWE AG St.
Siemens AG 228,95 0,39% Siemens AG
Symrise AG 72,96 1,14% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,04 -0,78% Volkswagen (VW) AG Vz.

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