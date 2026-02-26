Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Am Donnerstag ging der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 25 232,50 Punkten aus dem Donnerstagshandel.

Bei 25 086,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 314,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 24 924,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 749,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 675,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,61 Prozent auf 226,50 EUR), SAP SE (+ 3,26 Prozent auf 172,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,56 Prozent auf 39,22 EUR), adidas (+ 2,52 Prozent auf 162,50 EUR) und EON SE (+ 1,93 Prozent auf 19,77 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 190,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 369,50 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 164,85 EUR), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR) und Bayer (-1,74 Prozent auf 41,85 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 206 181 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at