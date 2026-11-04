Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 25 972,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 769,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 012,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 360,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 23 884,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 7,03 Prozent auf 167,55 EUR), Continental (+ 6,27 Prozent auf 71,14 EUR), Deutsche Bank (+ 2,82 Prozent auf 31,32 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 38,99 EUR) und Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 988,90 EUR), Symrise (-0,77 Prozent auf 92,68 EUR), Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 289,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,70 Prozent auf 566,20 EUR) und Siemens Healthineers (-0,69 Prozent auf 43,05 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 513 342 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at