TUI Aktie

TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Index im Fokus 29.09.2026 15:58:49

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 30 999,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,201 Prozent auf 30 957,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 31 157,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 862,04 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der MDAX mit 31 483,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 117,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,064 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,42 Prozent auf 77,90 EUR), AIXTRON SE (+ 5,21 Prozent auf 36,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 71,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,98 Prozent auf 151,80 EUR) und TUI (+ 2,90 Prozent auf 6,81 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3,10 Prozent auf 14,72 EUR), K+S (-3,00 Prozent auf 15,19 EUR), RENK (-2,94 Prozent auf 38,46 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 33,66 EUR) und United Internet (-1,74 Prozent auf 24,90 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 727 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,893 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,27 3,39% AIXTRON SE
Elmos Semiconductor 151,20 4,42% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,98 -1,88% freenet AG
IONOS 33,36 -2,40% IONOS
K+S AG 15,19 -3,13% K+S AG
Porsche Automobil Holding SE 25,34 0,48% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,14 1,62% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 38,27 -4,11% RENK
Siltronic AG 76,85 6,00% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 70,85 4,27% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,53 -5,28% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,81 2,68% TUI AG
United Internet AG 24,74 -2,83% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 883,19 -0,04%

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