TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Index im Fokus
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29.09.2026 15:58:49
Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 30 999,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,201 Prozent auf 30 957,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 895,59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 31 157,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 862,04 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 33 029,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der MDAX mit 31 483,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 117,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,064 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,42 Prozent auf 77,90 EUR), AIXTRON SE (+ 5,21 Prozent auf 36,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,18 Prozent auf 71,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,98 Prozent auf 151,80 EUR) und TUI (+ 2,90 Prozent auf 6,81 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3,10 Prozent auf 14,72 EUR), K+S (-3,00 Prozent auf 15,19 EUR), RENK (-2,94 Prozent auf 38,46 EUR), IONOS (-1,75 Prozent auf 33,66 EUR) und United Internet (-1,74 Prozent auf 24,90 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 727 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,893 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,27
|3,39%
|Elmos Semiconductor
|151,20
|4,42%
|freenet AG
|22,98
|-1,88%
|IONOS
|33,36
|-2,40%
|K+S AG
|15,19
|-3,13%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,34
|0,48%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,14
|1,62%
|RENK
|38,27
|-4,11%
|Siltronic AG
|76,85
|6,00%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|70,85
|4,27%
|thyssenkrupp AG
|14,53
|-5,28%
|TUI AG
|6,81
|2,68%
|United Internet AG
|24,74
|-2,83%
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|30 883,19
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