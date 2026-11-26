Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Donnerstag steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,68 Prozent im Plus bei 29 076,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 325,716 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,20 Prozent auf 28 937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28 595,47 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28 937,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 159,79 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,900 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 30 287,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der MDAX 32 521,35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 220,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 6,15 Prozent zurück. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 4,26 Prozent auf 32,80 EUR), HENSOLDT (+ 4,22 Prozent auf 80,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,16 Prozent auf 42,52 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,86 Prozent auf 96,80 EUR) und Salzgitter (+ 3,82 Prozent auf 42,38 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen United Internet (-0,57 Prozent auf 24,30 EUR), Evonik (+ 0,05 Prozent auf 18,52 EUR), TUI (+ 0,15 Prozent auf 6,83 EUR), freenet (+ 0,24 Prozent auf 24,76 EUR) und Lufthansa (+ 0,30 Prozent auf 8,72 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 261 745 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,14 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at