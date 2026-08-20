Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Am Donnerstag legte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 4 069,99 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 564,842 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,210 Prozent höher bei 4 067,70 Punkten in den Handel, nach 4 059,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 045,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 080,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,780 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 771,59 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 960,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 756,68 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 6,05 Prozent auf 248,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,16 Prozent auf 65,05 EUR), QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,73 Prozent auf 33,08 EUR) und PVA TePla (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2,79 Prozent auf 89,98 EUR), Elmos Semiconductor (-1,86 Prozent auf 137,00 EUR), Nordex (-1,69 Prozent auf 38,50 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR) und freenet (-1,48 Prozent auf 23,94 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 731 812 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,642 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at