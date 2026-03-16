Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX mittags

Um 12:24 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,02 Prozent auf 23 509,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 334,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 569,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 830,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Stand von 24 118,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 23 089,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,30 Prozent nach unten. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 22 863,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 6,69 Prozent auf 31,57 EUR), Bayer (+ 3,48 Prozent auf 39,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,14 Prozent auf 164,45 EUR), Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 146,30 EUR) und Rheinmetall (+ 1,57 Prozent auf 1 617,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Scout24 (-2,51 Prozent auf 69,80 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 23,13 EUR), Beiersdorf (-1,15 Prozent auf 77,54 EUR), Brenntag SE (-1,14 Prozent auf 48,64 EUR) und BMW (-1,13 Prozent auf 80,38 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 466 100 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at