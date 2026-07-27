Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,76 Prozent stärker bei 25 509,00 Punkten.

Bei 25 186,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 558,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 642,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 087,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 24 308,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 6,01 Prozent auf 148,62 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), Scout24 (+ 3,95 Prozent auf 71,10 EUR), Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 070,60 EUR) und Bayer (+ 3,02 Prozent auf 47,45 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen HOCHTIEF (-1,83 Prozent auf 439,20 EUR), RWE (-1,80 Prozent auf 57,74 EUR), EON SE (-1,45 Prozent auf 19,31 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 48,37 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 71,18 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 2 339 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,526 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at