Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,91 Prozent auf 25 172,89 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,075 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1,83 Prozent höher bei 25 153,11 Punkten, nach 24 702,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 114,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 256,47 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, stand der DAX bei 25 410,84 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 26 285,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 726,22 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2,58 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 117,66 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), Rheinmetall (+ 4,01 Prozent auf 765,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,65 Prozent auf 67,62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,50 Prozent auf 337,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-2,46 Prozent auf 33,33 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,21 Prozent auf 38,30 EUR), QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,09 EUR), Hannover Rück (+ 0,14 Prozent auf 295,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 587,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 471 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at