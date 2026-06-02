Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag klettert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,01 Prozent auf 25 255,29 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,074 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,779 Prozent auf 25 197,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 003,04 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 362,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 192,58 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 292,38 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 24 638,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der DAX einen Wert von 23 930,67 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,92 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,80 Prozent auf 85,81 EUR), Scout24 (+ 6,04 Prozent auf 78,95 EUR), Zalando (+ 3,66 Prozent auf 23,77 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,88 Prozent auf 52,88 EUR) und Continental (+ 2,29 Prozent auf 72,34 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-5,21 Prozent auf 33,30 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 193,80 EUR), Hannover Rück (-1,06 Prozent auf 225,00 EUR), Heidelberg Materials (-0,99 Prozent auf 184,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,70 Prozent auf 441,80 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 634 183 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,659 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent.

Redaktion finanzen.at