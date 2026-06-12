Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Start zu

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Freitag springt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,41 Prozent auf 24 550,49 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,003 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 24 549,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 209,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 517,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 558,59 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,422 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, notierte der DAX bei 23 954,93 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 23 589,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der DAX mit 23 771,45 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,045 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,55 Prozent auf 317,60 EUR), Deutsche Bank (+ 3,41 Prozent auf 27,88 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,26 Prozent auf 178,90 EUR), Zalando (+ 3,15 Prozent auf 25,89 EUR) und Airbus SE (+ 3,13 Prozent auf 180,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Brenntag SE (-1,29 Prozent auf 55,20 EUR), Rheinmetall (-0,74 Prozent auf 1 211,00 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 48,56 EUR), Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 244,90 EUR) und RWE (-0,59 Prozent auf 57,16 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 612 525 Aktien gehandelt. Mit 196,969 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Mit 7,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at